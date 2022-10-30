منافذ البيع بالتجزئة في سوق خيرسون المركزية تتعامل بالروبل الروسي

بدأت جميع منافذ البيع بالتجزئة في سوق مقاطعة خيرسون المركزية في قبول عملة الروبل الروسي للتداول بالسعر الرسمي.

أعلن نائب حاكم مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف في قناته على "تليغرام"، أن كافة نقاط البيع بالتجزئة في سوق المقاطعة المركزية، باشرت التعامل بالروبل الروسي وبسعره الرسمي.

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ووفقا له، تلقى البائعون الذين رفضوا سابقا الروبل الروسي أو الذين لم يقبلوه بالسعر الرسمي تحذيرا صارما من السلطات المحلية في المقاطعة.

وأضاف: "بعد الإجراء الوقائي <...> تعمل منافذ البيع بالتجزئة في السوق المركزية في خيرسون الآن مقابل الروبل بالسعر المحدد رسميا. وعاد نظام ثنائية العملة إلى أسواق خيرسون – حيث يقبل أصحاب الأعمال في السوق العملتين الأوكرانية والروسية".

يشار إلى أنه يوجد في المنطقة نظام ثنائي العملة، ويتم تحديد الأسعار في المتاجر بالروبل والغريفنيا.

هذا وفي 8 سبتمبر الماضي، خفضت سلطات منطقة خيرسون سعر صرف العملة الأوكرانية، المسموح تداولها في المنطقة، من 1.5 إلى 1.25 روبل للغريفنيا.

المصدر: تاس