موسكو: نأمل أن يساعد اجتماع بوتين وباشينيان وعلييف في التوصل لاتفاق سلام

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن يساعد الاجتماع المرتقب بين بوتين وباشينيان وعلييف في إبرام اتفاق سلام.

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن موسكو تعوّل على الاجتماع الثلاثي المقبل في سوتشي لزعماء روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وأرمينيا نيكول باشينيان، وأذربيجان إلهام علييف، في أن يمكّن من التحرك نحو إبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".

ولفت الدبلوماسي الروسي في تصريح للصحفيين، إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من المشاكل. أعتقد أنه سيتم التحدث عنها جميعا، بما في ذلك خلال اجتماع الغد في سوتشي. نأمل أن يتم إحراز تقدم بطريقة ما على طريق عدد من القضايا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة سلام".

المصدر: نوفوستي