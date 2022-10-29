كوساتشيوف: روسيا مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيوف، استعداد بلاده لاستبدال الحبوب الأوكرانية بشكل كامل في السوق العالمية.

وقال كوساتشيوف "إن روسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصاد الضخم في البلاد، مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية".

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وأصبح معروفا اليوم أن روسيا علّقت مشاركتها في "صفقة الحبوب" وذلك بعد الهجوم على سيفاستوبول.

ووفقا لنائب رئيس مجلس الاتحاد، "خارج اتفاقيات اسطنبول، تم بالفعل إرسال حوالي 10.5 مليون طن من حبوبنا إلى دول آسيا وإفريقيا".

وأضاف في هذا الجانب: "يمكننا توفير الحبوب والأسمدة بأكثر من ذلك بكثير، وبعضها مجاني، ولكن دول الغرب - العقوبات ضد روسيا - تعمل حقا، فقط ضد الأشخاص الجائعين في العالم".

المصدر: نوفوستي