 
مباشر

كوساتشيوف: روسيا مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية

أخبار روسيا

كوساتشيوف: روسيا مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية
Sputnik
حصاد القمح الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u2qg

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيوف، استعداد بلاده لاستبدال الحبوب الأوكرانية بشكل كامل في السوق العالمية.

وقال كوساتشيوف "إن روسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصاد الضخم في البلاد، مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية".

إقرأ المزيد
روسيا تتبرع للدول الفقيرة بـ500 ألف طن من الحبوب دون مقابل
روسيا تتبرع للدول الفقيرة بـ500 ألف طن من الحبوب دون مقابل

وأصبح معروفا اليوم أن روسيا علّقت مشاركتها في "صفقة الحبوب" وذلك بعد الهجوم على سيفاستوبول.

ووفقا لنائب رئيس مجلس الاتحاد، "خارج اتفاقيات اسطنبول، تم بالفعل إرسال حوالي 10.5 مليون طن من حبوبنا إلى دول آسيا وإفريقيا".

وأضاف في هذا الجانب: "يمكننا توفير الحبوب والأسمدة بأكثر من ذلك بكثير، وبعضها مجاني، ولكن دول الغرب - العقوبات ضد روسيا - تعمل حقا، فقط ضد الأشخاص الجائعين في العالم".

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي