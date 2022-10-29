القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في خيرسون

أعلن نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن القوات الروسية صدت هجوما جديدا شنته القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون وأجبرتها على التراجع.

وكتب ستريموسوف في قناته على "تليغرام" السبت أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما بالقرب من قرية بروسكينسكوي في منطقة خيرسون، لكن القوات الروسية تمكنت من صدها.

بحسب ستريموسوف "في اتجاه ميكولايف-كريفوي روج، شنت القوات الأوكرانية هجوما آخر بالقرب من قرية بروسكينسكوي، ونتيجة لوابل النيران والإجراءات الدفاعية التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية، أجبروا على التراجع لمواقعهم".

وفقا لستريموسوف، سقط اكثر من 18 قتيلا من بين القوات المهاجمة وتم تدمير أربع قطع حربية.

المصدر: تاس