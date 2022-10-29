تراجع كبير في قصف قوات كييف لمناطق في دونيتسك
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الروسية بأن عدد القذائف التي تم إطلاقها على المدن والقرى من قبل قوات كييف انخفض من 400 إلى 180 يوميا مقارنة بالصيف.
وقال اللفتنانت كولونيل في قوات دونيتسك أندريه بايفسكي إن تقدم القوات المسلحة الروسية في شمال وشمال غرب جمهورية دونيتسك الشعبية يجبر القوات المسلحة الأوكرانية على سحب المدفعية.
وأوضح أن القوات المسلحة لأوكرانيا على خط التماس في جمهورية دونيتسك الشعبية تحولت بالكامل تقريبا إلى أنظمة المدفعية بعيدة المدى.
المصدر: تاس