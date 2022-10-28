مدفيديف يدعو لرفض مطالب بولندا بالتعويضات أو طرح مطالب في المقابل

دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف إلى رفض مطالب بولندا بالتعويضات مقابل خسائرها أثناء الحرب العالمية الثانية، أو طرح مطالب مماثلة في المقابل.

وكتب مدفيديف على "تلغرام"، يوم الجمعة، أنه قد يكون هناك خياران للرد على مطالب بولندا.

وتابع: "قد نعد حسابا لهم مقابل كل ما قدمه الاتحاد السوفيتي لبولندا خلال الفترة الاشتراكية. وهذا مئات المليارات من الدولارات".

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وأضاف أن الخيار الثاني هو رفض قاطع لمطالب وارسو.

يذكر أن وزارة الخارجية البولندية أعلنت يوم الجمعة عن بدء العمل على إعداد تقرير عن الخسائر العسكرية التي تقول السلطات البولندية إن الاتحاد السوفيتي ألحقها ببولندا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق طالبت بولندا ألمانيا بالتعويض عن الخسائر أثناء الاحتلال الألماني للبلاد أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي قدرتها بنحو 1.5 تريليون دولار.

المصدر: تاس