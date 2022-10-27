بوتين: تعزيز السيادة الاقتصادية سيكون أساس التنمية المستقبلية لروسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بأن العمل على تعزيز السيادة الاقتصادية سيمثل أساساً لتنمية روسيا في المستقبل.

وقال بوتين في الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للحوار: "نحن نعمل على تعزيز سيادتنا، وهذا في مصلحتنا، وقبل كل شيء، تعزيز السيادة المالية والاقتصادية، هذا المسار يمثل أساسا لمستقبلنا التكنولوجي والتعليمي والعلمي".

وأضاف بوتين أن تصرفات روسيا لتعزيز السيادة جذابة للغاية للعديد من الدول، على الرغم من محاولات الغرب التشهير بها.

وأضاف لدى روسيا الكثير من الأصدقاء في العالم، ونحن لسنا بحاجة لإرغام أحد على اتباع قناعاتنا.

المصدر: تاس