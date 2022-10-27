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السفارة الروسية لدى باريس تطالب السلطات الفرنسية بمعاقبة أوكرانيين اعتدوا على  مواطنين روس

أخبار روسيا

السفارة الروسية لدى باريس تطالب السلطات الفرنسية بمعاقبة أوكرانيين اعتدوا على  مواطنين روس
Legion-Media Ruma Aktar
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أعلنت البعثة الدبلوماسية في باريس أنها بعثت الخميس مذكرة إلى وزارة الخارجية الفرنسية بشأن اعتداء أوكرانيين على مواطنين روس في تروفيل (نورماندي).

 وقالت السفارة في بيان "لقد شكل الحادث الفظيع الذي وقع في نورماندي تروفيل دليلا واضحا على الرهاب العدواني تجاه الروس والذي تجلى من قبل بعض المهاجرين الأوكرانيين في فرنسا. وقد تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الفرنسية تطالب بالتحقيق في الحادث.

وطالبت السفارة السلطات الفرنسية بمعاقبة الجناة ومنع تكرار وقوع حوادث مشابهه يتعرض خلالها المواطنون الروس للخطر على أراضي فرنسا.

وأفاد الدبلوماسيون لتاس، هاجمت مجموعة من المواطنين الأوكرانيين الروس في سوق "تروفيل" للأسماك، ثم حاولوا ملاحقتهم في الفندق الذي يعيشون فيه.

وأكدت السفارة أنها " تدين بشدة أي أعمال عدوانية ضد الروس، بغض النظر عن مصدرها"

المصدر: تاس

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