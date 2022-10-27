بوتين: أنتمي لطبقة البسطاء والكادحين وترعرعت وسط عائلة متواضعة الحال

نسب الرئيس فلاديمير بوتين نفسه لطبقة البسطاء والكادحين، موضحا أنه نشأ وترعرع في عائلة متواضعة الحال، وأنه لا يرغب بأن يصنف من طبقة النبلاء.

جاء ذلك ردا على سؤال عريف منتدى "فالدي" فيودر لوكيانوف، الذي شارك فيه بوتين اليوم، حيث سأله إلى أي طبقة ينسب نفسه؟

وتحدث بوتين عن أسرته ونشأته، قائلا: " كنت وما زلت وسأبقى أستشعر معاناة المواطنين والأمور التي تقلقهم، وما يأملون بتحقيقه، كوني جزءا من هذا المجتمع، أشعر بكل نبضة من نبضاته، وآهة من آهاته".

وأضاف، أن "والده كان عاملا صنائعيا، أنهى المعهد التقني، أما والدته فكانت عاملة بسيطة، حتى أن ظروفها الصعبة حرمتها من الحصول على الشهادة المتوسطة، فعملت كمربية أطفال في المشفى، وعملت في العديد من الوظائف البسيطة، كحارسة بناية، كي لا تضعني في روضة أطفال أو حضانة".

المصدر: تاس