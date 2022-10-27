الدفاع الروسية: إسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني وقصف 62 وحدة مدفعية

قامت وحدات المدفعية الروسية بإسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من قرية "نوفوترويتسكويه" بمنطقة زابوروجيه.

أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع الروسية في إطار تقريرها اليومي عن التقدم المحرز ليوم الخميس، 27 أكتوبر، حيث تلا البيان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من قصف 4 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "ستيبوفايا نوفوسيلوفكويه" بمنطقة خاركوف، و"كولوديزي" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"تريفونوفكا" و"أندرييفكا" بمنطقة خيرسون، وكذلك 62 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران ونقاط تمركز للأفراد والمعدات العسكرية في 186 مقاطعة أوكرانية.

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وقد هاجم العدو بقوات تصل إلى مجموعتين تكتيكيتين معززة بالمرتزقة مواقع الوحدات الروسية على محور كوبيانسك في اتجاه قريتي "نيكولايفكا" و"أورليانكا" بمنطقة خاركوف، وتم صد جميع الهجمات، وتصفية ما يصل إلى 60 من العسكريين والمسلحين الأوكرانيين ودبابة و6 مدرعات و3 شاحنات صغيرة.

على محور كراسنوليمانسكي، حاولت كتيبة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم في اتجاه قرية تشيرفونوبوبوفا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتم صد وحدات العدو المتقدمة من خلال الإجراءات الفعالة لوحدات القوات الروسية، ونتيجة لأضرار الحرائق، تم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات و4 مدرعات، و4 شاحنات صغيرة.

على محول نيكولاييف-كريفوي روغ، هاجمت مجموعتان تكتيكيتان معززتان من القوات المسلحة الأوكرانية مواقع القوات الروسية في اتجاه قرى "مالايا ألكسندروفكا" بمنطقة خيرسون، و"تيرنوفيي بودي" بمنطقة نيكولاييف.

ونتيجة للهزيمة بالنيران تم إحباط هجوم العدو، ودفع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى خطوطها الأصلية، وتحييد أكثر من 60 جنديا و6 مدرعات و7 مركبات.

كذلك فقد أصابت ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية، بالقرب من مدينة "بافلوغراد" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، مؤسسة دفاعية أوكرانية لإنتاج وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات والبارود للقوات المسلحة الأوكرانية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تدمير 4 طائرات مسيرة بواسطة الدفاع الجوي في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية، وإسقاط 6 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

326 طائرة

163 مروحية

2353 طائرة بدون طيار

383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

6104 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

876 راجمة صواريخ متعددة

3531 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

6805 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية