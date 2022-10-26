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السفير الروسي في لندن: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة

أخبار روسيا

السفير الروسي في لندن: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة
Legion-Media Roman Lacheev
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صرح السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين، بأن موسكو تعتبر المفاوضات مع كييف ممكنة، ومستعدة للبحث عن حلول الأزمة.

وأكد كيلين في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأربعاء: "نقول إن المفاوضات ممكنة وسنكون على استعداد في أي وقت للبحث عن الحل الصحيح لهذه الأزمة".

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وأشار السفير إلى أن الطرفين كانا قريبين من مناقشة التسوية في أبريل الماضي، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جعل المفاوضات مستحيلة قانونيا في وقت لاحق.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في أواخر سبتمبر الماضي عن رفضه التفاوض مع روسيا ما دام فلاديمر بوتين رئيسا لها، وذلك في أعقاب انضمام 4 أقاليم أوكرانية سابقا لروسيا.

المصدر: نوفوستي

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