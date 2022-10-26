مخربون يهاجمون قسم الشرطة في خيرسون الروسية

أبلغت خدمة الطوارئ عن هجوم شنه مخربون على قسم شرطة دنيبر في مدينة خيرسون الروسية.

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وصرح ممثل الطوارئ بمنطقة خيرسون للصحفيين بأن المخربين هاجموا قسم الشرطة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا، من أجل مصادرة أسلحة، حيث تمكن المهاجمون من إطلاق رصاصة واحدة من قذيفة "آر بي جيه".

وتجري الآن عمليات اعتراض ومحاولة اعتقال المجرمين.

وكان مجهولون قد فجروا صباح يوم أمس سيارة بالقرب من شركة الإذاعة والتلفزيون بمدينة ميليتوبول، وأصيب 12، من بينهم 6 في حالة خطيرة.

المصدر: نوفوستي