الكرملين يفسر سبب عدم تهنئة بوتين لريشي سوناك برئاسة الحكومة البريطانية

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يرسل برقية تهنئة لرئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، لأن هذه الدولة مصنفة على أنها غير صديقة.

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ريشي سوناك كان انتخب يوم الاثنين، رئيسا لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، كما تولى منصب رئيس الوزراء في البلاد، فيما أصدر الملك تشارلز الثالث تعليمات لرئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة جديدة.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بوتين أرسل التهاني إلى سوناك "لا، أنتم تعلمون أن المملكة المتحدة الآن في فئة الدول غير الصديقة. لذلك، لا، لم يتم إرسال البرقية".

يشار إلى أن سوناك، أصبح ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام. في يوليو، أعلن بوريس جونسون عن نيته التنحي كرئيس للوزراء، وانتخبت ليز تراس في سبتمبر لتحل محله، لم تبق رئيسة للوزراء إلا 44 يوما حتى إعلان استقالتها، بعد أن واجهت انتقادات بشأن خطة جديدة لدعم الاقتصاد ومخاوف من أن الحكومة من أجل تنفيذها ستزيد الدين العام.

المصدر: نوفوستي