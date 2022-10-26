مسؤول: القوات الأوكرانية تحشد لهجوم في زابوروجيه

حذر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية فلاديمير روغوف، من أن القوات الأوكرانية بدأت عملية إعادة تجميع على نطاق واسع على محور زابوروجيه، استعدادا لشن هجوم.

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وقال رغوف في حوار تلفزيوني اليوم الأربعاء: "الآن هناك مواجهات بين الطرفين، وسجالات المدفعية مستمرة. وتجري إعادة تجميع عدد كبير من التشكيلات الأوكرانية".

وأضاف: "كما كنت أتوقع، فقد قامت القوات الأوكرانية، بعد نقل قوات من محور خاركوف إلى دنيبروبيتروفسك، بإرسال جزء كبير منها ليس إلى محور خيرسون فحسب، بل وإلى محور زابوروجيه مباشرة أيضا - إلى منطقتي أوريخوفو وغولاي بوليه، مع احتمال شن هجوم على فاسيليفكا وبولوغي".

وأضاف أن هذه المواقع هي الآن "الأكثر سخونة". وتوجد في بلدة فاسيليفكا نقطة تفتيش تفصل بين أوكرانيا والمناطق الجديدة في روسيا.

وفي وقت سابق أفاد روغف بنقل وحدات عسكرية أوكرانية من مقاطعات أخرى في غرب ووسط البلاد إلى زابوروجيه تحضيرا لإطلاق عملية هجوم محتملة.

المصدر: "نوفوستي"