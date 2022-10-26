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روسيا وعدد من الدول تدعو لإطلاق مفاوضات حول منع سباق التسلح في الفضاء

أخبار روسيا

روسيا وعدد من الدول تدعو لإطلاق مفاوضات حول منع سباق التسلح في الفضاء
Globallookpress Liang Sen/Xinhua
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دعت روسيا وعدد من الدول إلى إطلاق مفاوضات حول وضع آلية ملزمة قانونيا بمنع سباق التسلح في الفضاء.

وقال نائب رئيس الوفد الروسي قسطنطين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء: "نؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لإطلاق مفاوضات حول آلية شاملة ملزمة قانونيا لمنع سباق التسلح في الفضاء مع ضمانات عدم نشر الأسلحة في الفضاء، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة تجاه المواقع الفضائية".

وأضاف: "ندعو كافة الدول الأعضاء إلى أن تباشر بأسرع ما يمكن العمل على وضع مثل هذه الآلية للحفاظ على الفضاء مجالا سلميا يخدم البشرية جمعاء".

وأيدت الدعوة الروسية، الصين، وبيلاروس، وفنزويلا، وكوريا الشمالية، ونيكاراغوا، وسوريا.

المصدر: نوفوستي

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