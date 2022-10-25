روسيا.. اعتقال طالب جامعي خطط لجريمة قتل جماعي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية القبض على طالب جامعي خطط لعملية قتل جماعي لطلاب مدرسة في مدينة أوليانوفسك جنوب البلاد.

ووفقا لبيان اللجنة: "وفقا لمعطيات التحقيق، فإن المتهم أثناء دراسته في كلية أوليانوفسك، أعرب علنا ​​عن تحضيره لأعمال إرهابية".

وبحسب اللجنة، أعرب الطالب عن رغبته في ارتكاب جريمة قتل جماعي للطلاب في المدرسة التي درس فيها.

وأضافت: "اشترى ذخيرة، وجمع معلومات حول صنع زجاجات حارقة وحصل على مخطط مبني المدرسة".

وفي 7 أكتوبر، أكملت لجنة التحقيق الروسية تحقيقها في قضية إيلناز غالي ايفيف، المتهم بقتل تسعة أشخاص في صالة كازان للألعاب الرياضية رقم 175 في مايو 2021.

المصدر: RT