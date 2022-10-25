روسيا.. اعتقال طالب جامعي خطط لجريمة قتل جماعي
Sputnik
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية القبض على طالب جامعي خطط لعملية قتل جماعي لطلاب مدرسة في مدينة أوليانوفسك جنوب البلاد.
ووفقا لبيان اللجنة: "وفقا لمعطيات التحقيق، فإن المتهم أثناء دراسته في كلية أوليانوفسك، أعرب علنا عن تحضيره لأعمال إرهابية".
وبحسب اللجنة، أعرب الطالب عن رغبته في ارتكاب جريمة قتل جماعي للطلاب في المدرسة التي درس فيها.
وأضافت: "اشترى ذخيرة، وجمع معلومات حول صنع زجاجات حارقة وحصل على مخطط مبني المدرسة".
وفي 7 أكتوبر، أكملت لجنة التحقيق الروسية تحقيقها في قضية إيلناز غالي ايفيف، المتهم بقتل تسعة أشخاص في صالة كازان للألعاب الرياضية رقم 175 في مايو 2021.
المصدر: RT