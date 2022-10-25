لافروف: محاولات واشنطن وتابعيها الأوروبيين لتهميش روسيا محكوم عليها بالفشل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن محاولات واشنطن والدول الأوروبية التي تدور في فلكها لعزل روسيا وتهميشها من السياسة العالمية محكوم عليها بالفشل.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير بالفيديو للجلسة العامة للمجمع الدولي لعموم الشعوب الروسية في دورته الرابعة والعشرين حيث تابع أن عالم اليوم لم يعد متمحورا حول الغرب، بل على العكس أصبح متعدد الأقطاب، ومن المستحيل عكس مسار التاريخ.

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وقال لافروف: "تريد شعوب العالم أن تعيش وفق الأسس الثقافية والحضارية التي ورثتها عن أسلافها، ويرفضون المقاربات الليبرالية الزائفة، التي تفرضها النخب الغربية، والتي تشجع على أنماط سلوك مدمرة، وبالتالي تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للقيم الأخلاقية".

وأشار لافروف إلى أن الدبلوماسية الروسية ستواصل العمل على ضمان بناء التواصل بين الدول استنادا إلى مبادئ القانون الدولي والصدق والخير والعدالة، وهو خط يتطابق مع خط الغالبية العظمى من دول الكوكب، والتي تمثل أكثر من 80% من السكان، وذلك مدعاة للأمل.

والمجمع الدولي لعموم الشعوب الروسية هو منتدى تأسس عام 1993، ويعد منصة للقاء المهتمين بحاضر ومستقبل روسيا، بغض النظر عن الآراء السياسية، حيث يشارك في الاجتماعات ممثلون عن جميع قطاعات الحكومة، وقادة المجتمع المدني، والقيادات الدينية لجميع الديانات التقليدية في روسيا، وكذلك مندوبو الجاليات الروسية في كل مكان ومن الخارج، ويترأس المجمع البطريرك كيريل.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية