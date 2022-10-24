الكشف عن فرضيتين لتحطم طائرة "سو-30" في إيركوتسك

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها حددت فرضيتين أساسيتين لتحطم طائرة "سو-30" في إيركوتسك بشرق روسيا أمس الأحد وهما عطل فني وخطأ من الطيار.

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وقالت لجنة التحقيق في بيان لها عبر "تلغرام" اليوم الاثنين إن هيئاتها تواصل التحقيق في القضية الجنائية التي فتحت بشأن تحطم الطائرة، وأضافت: "ينظر التحقيق في فرضيتين أساسيتين لما حدث هما فشل لمعدات الطائرة وخطأ من الطيار".

وأضاف البيان أن إجراءات التحقيق في موقع الحادث ومع الجهات المعنية مستمرة.

وكانت مقاتلة من طراز "س-30" سقطت على مبنى سكني في مدينة إيركوتسك أثناء تنفيذها رحلة تجريبية، مما أدى إلى مقتل كلا طياريها الاثنين، دون أن يصاب أحد من أفراد العائلتين المقيمتين في المبنى بأذى، إذ كان جميعهم خارج المنزل لحظة الكارثة.

المصدر: "نوفوستي"