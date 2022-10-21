روسيا تباشر التحقيق في اعتداء تعرضت له قنصليتها في لايبزيغ الألمانية

وجّه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بمباشرة التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية الروسية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وجاء في بيان للجنة التحقيق، يوم الجمعة، أن باستريكين كلف المحققين بالتحقيق في ملابسات الاعتداء على القنصلية.

ووجه باستريكين المحققين بأن يطلبوا المعلومات الضرورية من الخارجية الروسية، ويعطوا تقييما قانونيا للحادث".

وكان رجل مجهول قد قذف مبنى القنصلية الروسية في لايبزيغ بالصبغة الزرقاء والصفراء، وفر من المكان على متن دراجة هوائية، وتبحث الأجهزة الأمنية عن شهود العيان.

المصدر: RT