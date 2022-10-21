سلطات خيرسون تتهم القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام أساليب حرب محظورة

قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن أوكرانيا تستخدم أساليب الحرب المحظورة، بضربها معبرا مدنيا في المنطقة.

إقرأ المزيد

وقال ستريموسوف في تصريح بالخصوص: "أساليب الحرب هذه محظورة. إطلاق النار على معبر مدني سلمي بقذائف متفرقة ليس تجديفا فقط. إنه يقول مرة أخرى إن النازيين يطالبون بالضحايا وأن أوكرانيا رهينة هذا الوضع برمته".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية شنت، ليلة الجمعة، هجوما صاروخيا على معبر مدني في خيرسون. وفقا للسلطات المحلية، تم استخدام صواريخ عنقودية من طراز هيمارس الأمريكية، محشوة بشظايا لإحداث أكبر ضرر. وبحسب آخر المعطيات، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرة آخرون.

المصدر: نوفوستي