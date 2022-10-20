زاخاروفا: تقرير لجنة حقوق الإنسان في أوكرانيا أعدّ بإملاءات أمريكية

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تقرير اللجنة "المستقلة" للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، تم إعداده بإملاءات أمريكية.

وأضافت أن "التقرير يفتقر إلى الحيادية والتوازن، ولا يمت بصلة للحقائق الموجودة على أرض الواقع".

وأكدت أن "الغرب فشل في إضفاء الموضوعية على بنود الوثيقة، التي غضت النظر عن جرائمه، وأثبتت عدم مصداقيته، وأن الديموقراطية وحقوق الإنسان التي يتغنى بها، مجرد أكاذيب مضللة يستخدمها لإضفاء صفة الإنسانية على جرائمه".

المصدر: نوفوستي