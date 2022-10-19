إخلاء عدد من المحاكم في موسكو بعد تهديدات مجهولة بوجود متفجرات

أخلت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عددا من المحاكم في العاصمة موسكو بعد ورود تهديدات مجهولة عن وجود متفجرات.

وتم إجلاء كل المتواجدين في إحدى المحاكم بالعاصمة موسكو، بعد أنباء عن وجود متفجرات قبل جلسة المحاكمة المتعلقة بقضية عمل وكالة "سخنوت" اليهودية في روسيا.

وأجلت الأجهزة الأمنية جميع الزوار قبل 20 دقيقة من بدء الجلسة.

وقالت وكالة "تاس" إن المحكمة استأنفت عملها بعد تفتيشها والتأكد من عدم وجود أي خطر.

وفي وقت لاحق تم إخلاء 7 محاكم أخرى في موسكو بسبب تهديدات مجهولة المصدر بوجود قنابل.

وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا "سوخنوت"، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.

وتعتبر "سخنوت" منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا هجرة اليهودية إلى إسرائيل، كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.

وتأسست المنظمة في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ العام 1989.

المصدر: وكالات