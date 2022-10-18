سوروفيكين: يتم تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تؤثر على القدرة القتالية للقوات الأوكرانية

صرح قائد القوات في العملية العسكرية الخاصة سيرغي سوروفكين، بأنه يتم تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة على المنشآت العسكرية والبنية التحتية للقوات الأوكرانية، مشيرا لصواريخ "كينجال".

وقال سوروفكين، إن أحدث صواريخ "كينجال" الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قد أثبتت نفسها بشكل جيد خلال العملية الخاصة، فهي لا تخشى أي من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار القائد، الى أن الضربات تؤثر على القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، مضيفا أن صواريخ كروز الاستراتيجية التي تم إطلاقها من الجو أظهرت أعلى درجات الدقة.

وأشار القائد العام للقوات الجوية، بالجيل الخامس من طائرات "سو-57" متعددة الوظائف من حيث جودة الاستخدام القتالي.

قال سوروفكين: بفضل "امتلاك مجموعة واسعة من الأسلحة الجوية، فإنه في كل طلعة جوية يسهل مهام متعددة لضرب أهداف جوية وبرية".

وأضاف أن أكثر من 8 آلاف طلعة جوية نفذتها طائرات مسيرة، ودمرت أكثر من 600 هدف للقوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة هجومية.

المصدر: نوفوستي