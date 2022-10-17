قتلى في حادث سقوط طائرة على مبنى سكني جنوبي روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن مقتل 3 أشخاص بسبب تحطم طائرة عسكرية في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار.

وقالت الوزارة: "توفي 3 أشخاص حتى الآن، ونقل 15 إلى المستشفى، بينهم 8 أشخاص وطفل بحالة خطيرة".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن سبب تحطم الطائرة من طراز "سو-34"هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

وقال شاهد عيان: "تحطمت الطائرة في مدينة ييسك.. على مبنى 20/1 السكني بشارع كومونيستيتشسكيا، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء من جميع أنحاء المدينة، والمروحيات تحلق في الجو".

وأعلنت السلطات المحلية، أن سكان المبنى المنكوب المكون من 9 طوابق سيحصلون على كل الدعم اللازم، مؤكدة على نقل سكان البناية إلى مرافق إقامة مؤقتة.

وأفادت خدمات الطوارئ أن الحادث أدى لتضرر 15 شقة، فيما لم تقع أضرار في المرافق الاجتماعية القريبة من موقع التحطم.

وبحسب الكرملين فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات لرئيس مقاطعة كراسنودار، ووزير حالات الطوارئ، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو بالتوجه إلى ييسك.

فيما بدأ مكتب المدعي العام تحقيقا للوقوف على حقيقة أسباب تحطم الطائرة.

المصدر: RT