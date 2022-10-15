السيطرة على حريق في موقع نفطي بمنطقة بيلغورود اندلع نتيجة قصف أوكراني
Legion-Media Kremlin Pool
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أعلنت وكالة تاس السبت نقلا عن سلطة الطوارئ أن رجال الإطفاء أخمدوا حريقا في مستودع للنفط بمنطقة بيلغورود، اندلع نتيجة سقوط قذيفة أوكرانية..
وأفادت الوكالة بسلطة الطوارئ "تم القضاء على الحريق الذي شب في صهريج بسعة 3 آلاف متر مكعب. ولا توجد إصابات".
من جهته أكد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف إخماد الحريق، وتجري حاليا إزالة آثاره.
في قرية رازومنوي -71، نتيجة للقصف الأوكراني، هناك أضرار لحقت بواحد من بين كل 10 صهاريج وقود تحتوي على بقايا محروقات الديزل.
المصدر: تاس