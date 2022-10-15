الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا بمنطقة خيرسون و70% من مساكن نوفايا كاخوفكا تتضرر بسبب قصف قوات كييف

قال القائم بأعمال نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في شن هجوم على منطقة خيرسون، حسبما كتب في قناته على "تلغرام".

وأوضح ستريموسوف أن الجيش الروسي "صد بشكل كامل محاولات اختراق القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال "فشل كامل للهجوم الأوكرونازي في منطقة خيرسون. الجيش الروسي صد تماما محاولة لاختراق اتجاه بيريسلاف بمنطقة خيرسون".

على صعيد آخر، تضرر حوالي 70 % من المساكن في نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون بسبب قصف نفذته قوات كييف.

ووفقا لقناة "التليغرام" الرسمية لإدارة منطقة خيرسون، هناك حوالي 70 % من المساكن في نوفا كاخوفكا تضررت بسبب القصف المتواصل للمدينة من قبل نظام كييف.

المصدر: تاس