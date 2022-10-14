 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام عبرية: مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق للنار عند مخيم الجلزون

حريق في محطة طاقة بمدينة بيلغورود الروسية بعد قصف أوكراني

أخبار روسيا

حريق في محطة طاقة بمدينة بيلغورود الروسية بعد قصف أوكراني
Sputnik video screengrab
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzhn

أعلن محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن نشوب حريق في محطة طاقة بمدينة بيلغورود نتيجة قصف قوات كييف.

إقرأ المزيد
إسقاط طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا الروسية
إسقاط طائرة مسيرة في مقاطعة كالوغا الروسية

وأكد غلادكوف في منشور على "تليغرام" يوم الجمعة، أنه توجه إلى المكان، مشيرا إلى أن طاقة المحطة تبلغ 110 كيلوواط.

وأضاف: "سنسعى لإزالة آثار (القصف) بأسرع ما يمكن"، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل مصدر بديل للطاقة في غضون 4 ساعات.

وأكد غلادكوف أن الحريق الذي أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء المدينة، تم إخماده، وأن أنظمة المياه تعمل بشكل طبيعي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا