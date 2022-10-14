حريق في محطة طاقة بمدينة بيلغورود الروسية بعد قصف أوكراني
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أعلن محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن نشوب حريق في محطة طاقة بمدينة بيلغورود نتيجة قصف قوات كييف.
وأكد غلادكوف في منشور على "تليغرام" يوم الجمعة، أنه توجه إلى المكان، مشيرا إلى أن طاقة المحطة تبلغ 110 كيلوواط.
وأضاف: "سنسعى لإزالة آثار (القصف) بأسرع ما يمكن"، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل مصدر بديل للطاقة في غضون 4 ساعات.
وأكد غلادكوف أن الحريق الذي أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء المدينة، تم إخماده، وأن أنظمة المياه تعمل بشكل طبيعي.
المصدر: وكالات