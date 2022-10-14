حريق في محطة طاقة بمدينة بيلغورود الروسية بعد قصف أوكراني

أعلن محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن نشوب حريق في محطة طاقة بمدينة بيلغورود نتيجة قصف قوات كييف.

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وأكد غلادكوف في منشور على "تليغرام" يوم الجمعة، أنه توجه إلى المكان، مشيرا إلى أن طاقة المحطة تبلغ 110 كيلوواط.

وأضاف: "سنسعى لإزالة آثار (القصف) بأسرع ما يمكن"، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل مصدر بديل للطاقة في غضون 4 ساعات.

وأكد غلادكوف أن الحريق الذي أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء المدينة، تم إخماده، وأن أنظمة المياه تعمل بشكل طبيعي.

المصدر: وكالات