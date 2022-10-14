بوتين يوضح ما كان سيحدث لو لم تبدأ روسيا العملية العسكرية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يحدث في أوكرانيا غير سار، ولكن لو بقينا دون أن نفعل شيئا، لكنا حصلنا مستقبلا على النتيجة ذاتها ولكن في إطار السيناريو الأسوأ لنا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن نتائج زيارته لكازاخستان إن "ما يحدث اليوم بعبارة مُلطّفة لا يبعث على السرور. ولو بقينا ساكنين لحصلنا على الشيء ذاته في المستقبل القريب، ولكن ضمن الظروف الأسوأ بالنسبة لنا، هذا كل شيء. بالتالي ما قمنا به كان صحيحا وفي وقته المناسب "

المصدر: ريا نوفوستي.