أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استفتاءات الانضمام إلى روسيا يؤكد أن الغرب يهدف إلى حل مشاكلة الجيوسياسية وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن سياسات الولايات المتحدة والناتو المتمثلة في محاولة احتكار الشؤون العالمية من خلال تقسيم بعض الدول تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتدل على ازدواجية المعايير.

وأوضحت أن الاستفتاءات في المناطق المحررة التي رفض الغرب الاعتراف بها تمت وفق معايير وقواعد القانون الدولي وإعلان عام 1970 ما يضمن السلم الأهلي، وتحديدا في الدول التي لا يوجد فيها تمييز عرقي أو عقائدي أو تمييز بسبب لون البشرة التي لم يأخذها نظام كييف بعين الاعتبار عندما دمر البنى التحتية ومارس العنف والاضطهاد ضد المدنيين الذين قرروا بمحض إرادتهم العودة إلى أحضان وطنهم الأم روسيا.

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يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة تبنت القرار الذي حمل عنوان "وحدة الأراضي الأوكرانية: حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" أدانت فيه استفتاءات الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: نوفوستي