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موسكو: المواطن بوت المسجون في الولايات المتحدة يأمل بالعودة إلى الوطن

أخبار روسيا

موسكو: المواطن بوت المسجون في الولايات المتحدة يأمل بالعودة إلى الوطن
Sputnik RAMIL SITDIKOV
صورة من الأرشيف
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صرح سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن المواطن فيكتور بوت المحكوم بالسجن في الولايات المتحدة، يأمل بالعودة إلى روسيا في إطار صفقة يتم الحديث عنها لتبادل السجناء بين البلدين.

وقال السفير للصحفيين بعد لقائه مع المواطن بوت، يوم الأربعاء، إنه "يأمل كثيرا في العودة، وينتظر قرار موسكو بهذا الصدد".

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وأضاف السفير أنه أكد لبوت أن "السفارة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تخفيف ظروف سجنه وستقدم له كل الدعم، وستفعل كلا ما في وسعها من أجل عودته إلى الوطن بأسرع ما يمكن".

يذكر أن الولايات المتحدة اقترحت على روسيا مبادلة فيكتور بوت بالمواطنين الأمريكيين بريتني غراينر، وبول ويلان المحكوم عليهما بالسجن في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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