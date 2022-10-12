بوتين يستقبل ابنة بطلة روسيا كاتشورا في الكرملين (فيديو)

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، يلينا كارابيت، ابنة أولغا كاتشورا، الملقبة بـ "كورسا"، والتي حصلت على لقب بطلة روسيا بعد وفاتها.

وقال بوتين: "أنا أسلمك جائزة الدولة الروسية، التي منحت لوالدتك. لقد كانت شخصا شجاعا للغاية، بالنسبة لدونباس، ولجمهورية دونيتسك، أولا وقبل كل شيء. لقد كانت محبوبة ومحترمة".

وأضاف بوتين: "كما يتضح من الوثائق، أثناء قيادتها للوحدة ذات الصلة، لم تكن هناك خسائر فيها. لسوء الحظ، لم يكن من الممكن إنقاذها نفسها. أريد أن تحتفظي بهذه الجائزة أنت، فلعائلتك".

من جانبها، قالت كارابيت "أود أن أشكركم بصدق. إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا اليوم، لألتقي بكم شخصيا. كنت أود بالطبع أن تتسلم والدتي هذه الجائزة شخصيا. لسوء الحظ، ماتت وهي تدافع عن وطننا".

وأشارت إلى أن لديها شقيق في الصف الحادي عشر، موضحة ان "خطط أخي هي دخول مدرسة عسكرية، وهو الآن يقرر أي مدرسة عسكرية ونوع القوات، وأنا أود أن أكمل عمل والدتي الدفاع عن وطني".

يذكر أن أولغا كاتشورا وقفت على أصول إنشاء قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وقادت فرقة "غراد"، وقضت في 3 أغسطس نتيجة قصف أوكراني. وفي 4 أغسطس، تم دفنها مع مرتبة الشرف العسكرية في زقاق أبطال مقبرة "بحر دونيتسك". في نفس اليوم، منحها بوتين لقب بطلة الاتحاد الروسي. كما تم تصويرها بنقش بارز على نصب تذكاري.

المصدر: نوفوستي