انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزية في مليتوبول

انفجرت عبوة ناسفة عند المدخل الرئيسي للسوق المركزية الواقعة في شارع "50 عاما على النصر" في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" من مكان الحادث، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع أية إصابات.

وذكر المراسل، أن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قبل وقت قصير من افتتاح السوق. ونتيجة لذلك، لحقت أضرار مادية بأحد محلات البيع، وتضررت واجهة المحل بالشظايا.

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وتعمل في مكان الحادث حاليا، فرقة تحقيق وتحر من الشرطة المحلية، ويجري فحص المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة على كشف المواد المتفجرة، كما يقوم المحققون بأخذ إفادات شهود العيان.

وقال أحد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث: "حسب التقييم الأولي، كانت العبوة الناسفة يدوية الصنع، وهي ذات قوة منخفضة وتحتوي على قطع معدنية لزيادة عدد الإصابات".

وشدد ممثل الشرطة، على أن الهدف من مثل هذه الهجمات الإرهابية، يتمثل في محاولات سلطات كييف وعملائها في المنطقة ترويع سكان المدينة بمثل هذه الاستفزازات.

المصدر: نوفوستي