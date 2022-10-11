الأمن الروسي يعتقل في تومسك وستافروبول مسلحين سابقين من عصابة باساييف وخطاب

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره اعتقلوا في ستافروبول وتومسك مسلحين سابقين من عصابة شامل باساييف وخطاب، اللذين شاركا في المعركة الشهيرة مع المظليين الروس على التلة 776.

وأضاف الجهاز في بيانه اليوم: "قام عناصر الأمن الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية باعتقال اثنين من المواطنين الروس في نيفتيكومسك بإقليم ستافروبول وكذلك في تومسك: لقد شارك ت. بيجيلديف، وأ. ايلمانبيتوف ضمن عصابة باساييف وخطاب في الهجوم المسلح على مجموعة من العسكريين الروس في أكتوبر 1999 بالقرب من قرية تشيرفلينايا وفي فبراير - مارس 2000 على مظليين من فرقة بسكوف بالقرب من قرية أولوس - كيرت ، قتل خلالها 99 عسكريا، من بينهم 84 مظليا".

وتم توجيه التهمة إلى هذين المعتقلين وفقا للمادة رقم 279 والمادة 209 والمادة 317 من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

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ويشار إلى أن عناصر مجموعة المظليين من فرقة بسكوف للإنزال الجوي، قتلوا في عام 2000 في منطقة شاتوي بجمهورية الشيشان في معركة مع قوات من الإرهابيين تفوقهم بالعدد عدة مرات.

خلال المعركة التي استمرت من 29 فبراير إلى 1 مارس، صمد 90 عسكريا من السرية السادسة، التي كانت تتمركز في تلة عالية مسيطرة، أمام هجمات مسلحين يصل عددهم إلى 2.5 ألف شخص. ونتيجة للمعركة قتل 84 مظليا.

وتم تكريم 22 مظليا على شجاعتهم ومنحهم لقب "بطل روسيا "، بما في ذلك 21 منهم بعد الموت. تم منح وسام الشجاعة لـ 68 جنديا وضابطا، 63 منهم بعد الموت.

المصدر: نوفوستي