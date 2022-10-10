الأمم المتحدة تعلق على عدم صدور أي تعليق عن غوتيريش على اعتداء جسر القرم

علق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على عدم صدور أي تعليق عن الأخير على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.

وقال دوجاريك لوكالة "نوفوستي" الروسية، ردا على سؤالها لماذا لم يصدر أي رد فعل من غوتيريش على التفجير، إن "ما رأيناه خلال العطلة الأسبوعية وفي الأيام الأخيرة تصعيد، وهذا أمر غير مقبول".

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وتابع: "ونحن نرى كذلك التوجه الذي كان في بداية هذه الحرب، أي الضربات على البنية التحتية المدنية، ما يؤثر على المدنيين في العديد من الأماكن، وهذا غير مقبول أيضا".

وأضاف أن "عدم إصدارنا لبيانات يومية عن كل ما يحدث، وعن معاناة السكان المدنيين... لا يعني أننا لا نعارض الضربات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية".

المصدر: نوفوستي