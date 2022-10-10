 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في دنيبروبيتروفسك (وسط) وجيتومير وتيرنوبل وخميلنيتسكي ولفيف (غرب)

بوتين: تفجير جسر القرم عمل إرهابي استهدف موقعا استراتيجيا في البنية التحتية المدنية الروسية

أخبار روسيا

بوتين: تفجير جسر القرم عمل إرهابي استهدف موقعا استراتيجيا في البنية التحتية المدنية الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ty6h

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين: "ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".

وسأل بوتين: "هل المخططون والمنفذون والعملاء تابعون للاستخبارات الأوكرانية؟".

فأجاب باستريكين أن مواطنين من روسيا، ودول أجنبية ساعدوا الاستخبارات الأوكرانية في التحضير للهجوم.

وأضاف باستريكين، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، ووجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، حيث انطلقت من بلغاريا، ومنها إلى جورجيا، ثم إلى أرمينيا، قبل أن تصل إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، وتابعت مسيرها نحو إقليم كراسنودار جنوب غرب روسيا المحاذي للقرم.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا