بوتين: تفجير جسر القرم عمل إرهابي استهدف تدمير موقع استراتيجي في البنية التحتية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مخططي ومنفذي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، مؤكدا أن الهجوم هدف لتدمير موقع حيوي حساس للبنية التحتية الروسية.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين: " كما ذكرت للتو ليس هناك شك في أن هذا هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية ذات الأهمية الحساسة لروسيا الاتحادية".

وأكد باستريكين ذلك، مضيفا أن مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا الخدمات الخاصة الأوكرانية في التحضير للهجوم.

وسأل بوتين "هل المخططون والمنفذون والعملاء من الخدمات الخاصة الأوكرانية؟"، رد باستريكين: "الخدمات الخاصة الأوكرانية ومواطنين من روسيا والدول الأجنبية ساعدوا في التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي".

وأضاف باستريكين، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

المصدر: نوفوستي