بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي يوم الاثنين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا تنفيذيا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي يوم غد الاثنين.

وقال بيسكوف: "من المقرر أن يعقد الرئيس غدا اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي".

ويأتي الاجتماع، بعد يومين من الانفجار الذي استهدف جسر القرم، الذي شيدته روسيا بعد انضمام شبه الجزيرة عام 2014.

ولم يحدد بيسكوف ما إذا كانت ستتم مناقشة الوضع حول جسر القرم في الاجتماع، معلقا: "سنطلعكم على النتائج".

ويعقد بوتين بانتظام اجتماعات عملياتية مع مجلس الأمن الروسي على أساس أسبوعي.

المصدر: تاس