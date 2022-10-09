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سلطات خيرسون: لا أمل للقوات الأوكرانية في تحقيق تقدم على جبهتنا

أخبار روسيا

سلطات خيرسون: لا أمل للقوات الأوكرانية في تحقيق تقدم على جبهتنا
Sputnik
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قال كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية – المدنية لمقاطعة خيرسون، إن القوات الأوكرانية، تقوم بمحاولات يائسة لشن هجوم مضاد في المقاطعة.

وشدد ستريموسوف، على أن كل المحاولات الأوكرانية تصطدم بخط دفاع القوات الروسية، ولا يوجد أي أمل لدى الجيش الأوكراني في تحقيق أي تقدم على خطوط التماس.

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وقف تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون
وقف تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

وأضاف ستريموسوف: "كل شيء على ما يرام، لقد تمكنا من وقف اندفاع كل النازيين بالفعل، الذين اصطدموا بخط الدفاع، كما قلنا سابقا. حتى الآن ليس لديهم فرصة هناك".

وتابع على قناته في تيلغرام: "في اتجاه خيرسون، كما هو الحال دائما، لا تغيير. لقد انكفأت جحافل النازيين والقاذروات الأخرى المرافقة لهم مجددا اليوم".

المصدر: تاس

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