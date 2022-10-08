السفارة الروسية في مولدوفا تحتج لدى كيشينياو على أعمال شغب استهدفت مبناها

أعلنت السفارة الروسية في كيشينياو، أنها بعثت مذكرة احتجاج للسلطات المولدافية، على أعمال الشغب التي تخللت احتجاجات جرى تنظيمها عند مبنى السفارة الروسية.

وأعلنت السفارة الروسية في مولدوفا عن أضرار لحقت بمبناها خلال احتجاجات جرت يوم 7 أكتوبر في كيشيناو.

يذكر أن الخارجية الروسية استدعت السفير المولدوفي في موسكو ليليان داري في مارس الماضي لتبلغه احتجاج روسيا على أعمال عدائية تم تنظيمها بالقرب من السفارة الروسية في كيشينياو.

المصدر: تاس