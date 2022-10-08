أكسينوف: ترميم جسر القرم سيبدأ اليوم السبت

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إن العمل في ترميم جسر القرم، سيبدأ اليوم السبت فور إنجاز أعمال لجنة التحقيق وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وأضاف: "العمل في مجال ترميم الجسر سيجري بدون أية بيروقراطية. سنباشر به اليوم فور انتهاء أعمال أجهزة التحقيق".

وتابع أكسينوف: "سأشارك اليوم في عمل اللجنة الحكومية لتحديد أسباب الحادث على جسر القرم وإزالة العواقب المترتبة على ذلك. سيتم وضع التدابير اللازمة لإزالة الضرر وإعادة إعمار ما تم تدميره. العمل سيبدأ فور انتهاء الأعمال".

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وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

المصدر: نوفوستي