وزارة النقل الروسية تباشر بتقييم الأضرار التي لحقت بجسر القرم

قالت وزارة النقل الروسية، في بيانها اليوم، إنها باشرت بتقييم الأضرار التي لحقت بجسر القرم بعد انفجار شاحنة عليه فجر اليوم السبت.

وذكر البيان، أن خبراء الوزارة، سيقومون كذلك بتقدير فترة إنجاز أعمال إصلاح الجسر وإعادة تأهيله للعمل مجددا.

وأضاف البيان: "بدأت وزارة النقل في روسيا الاتحادية بتقييم حجم الأضرار وحجم العمل المطلوب وشروط أعمال الترميم على جسر القرم. وتم اتخاذ القرارات الخاصة بذلك من قبل اللجنة الميدانية في الوزارة برئاسة وزير النقل فيتالي سافيليف".

وأكدت وزارة النقل، أنه سيكون من الممكن بدء العمل في إعادة تأهيل الجسر، بعد انتهاء أعمال هيئات الطوارئ والمؤسسات الأمنية المختصة هناك.

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وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

المصدر: نوفوستي