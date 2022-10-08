اتحاد شركات التأمين يقدر قيمة الضرر الذي أصاب جسر القرم

قام الاتحاد الروسي لشركات التأمين بتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بجسر القرم بسبب الحادث الذي وقع فجر اليوم هناك.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم تقدير قيمة الأضرار بين 200 و 500 مليون روبل ( 4ملايين-10ملايين دولار).

وقال المكتب الصحفي للاتحاد في بيانه اليوم: "يقدر اتحادنا، قيمة الأضرار الناجمة عن حالة الطوارئ على جسر القرم بمبلغ 200-500 مليون روبل. وليس لدى الاتحاد حاليا معلومات عن عقود التأمين الحالية المتعلقة بالبنية التحتية لجسر القرم. وكقاعدة عامة، لا يتم تأمين ممتلكات الدولة".

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وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

المصدر: نوفوستي