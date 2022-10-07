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موسكو: تصريحات زيلينسكي عن الضربات الاستباقية لروسيا مرفوضة

أخبار روسيا

موسكو: تصريحات زيلينسكي عن الضربات الاستباقية لروسيا مرفوضة
Globallookpress Xinhua/Wang Ying
الجمعية العامة للأمم المتحدة (صورة من الأرشيف)
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أكد دبلوماسي روسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توجيه "ضربات استباقية" لروسيا "غير مناسبة ومرفوضة".

وقال نائب رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، إنه "أطلقت أمس تصريحات غير مناسبة ومرفوضة تماما من قبل نظام كييف عن ضرورة توجيه الناتو ضربات نووية وقائية إلى روسيا".

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وأضاف: "لا بد أن نتابع ونأخذ بعين الاعتبار ردود فعل الرعاة الغربيين لكييف"، مشيرا إلى أنه "من المهم أن نفهم ما إذا كان يتصرف بموافقتهم وإذا كانوا على علم بذلك".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا حلف الناتو يوم الخميس إلى توجيه "ضربات وقائية" إلى روسيا "دون انتظار ضربات نووية" من جانبها.

المصدر: نوفوستي

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