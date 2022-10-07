استطلاع للرأي العام: 81٪ من الروس يثقون في الرئيس بوتين

جاء في استطلاع للرأي العام نفذه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا (فتسيوم)، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81.1٪ من المواطنين الروس.

ووفقا للاستطلاع، أعلن 76.9٪ من المشاركين، أنهم راضون عن نشاطاته.

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وأشار 63.7٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إلى أنهم يثقون برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. وقال - 51.8٪، إنهم راضون عن عمل رئيس الوزراء وأعرب - 51.9٪ عن تأييدهم لنشاط الحكومة.

ورد المشاركون على سؤال حول الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات لو جرت يوم الأحد المقبل. وقال 41.6٪ من المشاركين إنهم على استعداد للتصويت لحزب "روسيا الموحدة" و 10٪ للحزب الشيوعي، و8.6٪ للحزب الليبرالي الديمقراطي وذكر 9.5٪ أنهم سيصوتون لأحزاب غير برلمانية، وشدد 10.1٪ على أنهم لن يشاركوا في الانتخابات.

تم تنفيذ الاستطلاع بالهاتف في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر وشارك فيه 1600 مواطن تزيد أعمارهم على 18 عاما.

المصدر: نوفوستي