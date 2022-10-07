الأمن الروسي: اعتقال "دواعش" خططوا لهجوم إرهابي في ستافروبول

قال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم اعتقال مسلحين من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، خططوا لتفجير محطة للحافلات في مدينة ستافروبول بجنوب روسيا.

ونشرت المخابرات الروسية شريط فيديو ظهرت فيه محطة الحافلات المذكورة، وكذلك اعتراف أحد المعتقلين –الذي ذكر أنه كان ينوي التوجه إلى إفريقيا للانضمام إلى صفوف داعش. وقال المعتقل في اعترافه: "لكن قبل ذلك كان يجب علينا تنفيذ عملية إرهابية في ستافروبول".

وأشار المصدر، إلى أن رجال الأمن اعتقلوا الإرهابيين وهم يحضرون للعملية وعثروا بحوزتهم على مواد لتحضير عبوة ناسفة وكذلك وسائل للاتصال.

وشدد المصدر، على أن التحقيق مستمر وتم توجيه للمعتقلين تهمة "التحضير لعمل إرهابي".

المصدر: نوفوستي