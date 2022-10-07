يقام يوم 7 أكتوبر في مركز "سيرغيينكو" الفني ببطرسبورغ حفل لعرض لوحة "بوتين مع جرو" الفنية من إبداع الفنان التشكيلي الروسي، أليكسي سيرغيينكو.

العرض نظم بمناسبة عيد الميلاد الـ70 للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

spbdnevnik.ru

يذكر أن الفنان التشكيلي أليكسي سيرغيينكو أبدع بورتريه الرئيس الروسي الذي تحفظ نسخته الأصلية (بمقياس متر × متر) في مبنى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) لدى رئيسه فياتشيسلاف فولودين.

مع ذلك فإن لوحة "بوتين" مع جرو" الفنية التي تعرض حاليا في مركز "سيرغيينكو" الفني ازدادت أبعادها ضعفا (مترين × مترين).

forpost-sz.ru

وقال الفنان التشكيلي:" رسمتُ فلاديمير بوتين بطلا لقصص إنسانية بسيطة، وهناك لوحة "بوتين مع كلب بين ذراعيه"، "بوتين يُطعم أيلا صغيرا"، "بوتين يركب دراجة هوائية"، "بوتين بين أفراد عائلته"، بوتيمن يبكي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية"، وهكذا ظهرت مجموعة من اللوحات بعنوان "الرئيس هو الإنسان طيب القلب".

المصدر: spbdnevnik