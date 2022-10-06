روسيا تعترض على دعوى أوكرانيا أمام المحكمة الجنائية الدولية

اعترضت روسيا على دعوى قضائية رفعتها أوكرانيا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهمة الجانب الروسي بارتكاب جرائم إبادة جماعية للشعب الأوكراني، بحسب ما ذكرته هيئة المحكمة.

وكتبت المحكمة على تويتر "في 3 أكتوبر 2022، قدمت روسيا الاتحادية اعتراضا أوليا في قضية "مزاعم الإبادة الجماعية" التي رفعت استنادا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وبدأ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا في 2 مارس.

وفي 11 مارس أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن فريق التحقيق التابع للمحكمة بدأ في جمع الأدلة كجزء من التحقيق.

من جهته صرح السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف أن روسيا ترفض بشكل قاطع اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا، وتذكّر أنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

ورفعت أوكرانيا الدعوى ضد روسيا في 26 فبراير 2022 بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية.

المصدر: نوفوستي