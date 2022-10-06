بيسكوف يكشف عما أسفر عنه التحقيق في مقتل الصحفية داريا دوغينا

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين لديه نفس معلومات أجهزة الاستخبارات الروسية بشأن مقتل داريا دوغينا، وقد ثبت بسرعة تورط الدولة الأوكرانية.

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وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين: "حسنا، أنظروا، لدى الكرملين تلك المعلومات التي كانت منذ البداية بحوزة أجهزة استخباراتنا، وتورط الدولة الأوكرانية في هذا العمل الإرهابي، في مقتل الشابة، كان مثبتا وقد أظهرته استخباراتنا. وتم بسرعة، اتخاذ كل الإجراءات لتحديد المنفذين، أما الذين يقفون وراءه فهم واضحون ويلاحقون".

وكانت الصحفية الروسية والمحللة السياسية داريا دوغينا قد قتلت مساء 20 أغسطس في انفجار سيارة على طريق موزايسك السريع في منطقة أودينتسوفو بضواحي موسكو.

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في 22 أغسطس أن الاستخبارات الأوكرانية كانت وراء مقتل دوغينا، وأن الجاني، هو المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك، التي وصلت إلى روسيا مع ابنتها في 23 يوليو، وأن مرتكبة الجريمة بعد تفجير السيارة عن بعد، غادرت وابنتها إلى إستونيا عبر منطقة بسكوف.

المصدر: نوفوستي