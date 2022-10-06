خبير علاقات دولية يعلق لـRT على الدعوات لنزع السلاح النووي الروسي

علق أستاذ العلاقات الدولية في مصر حامد فارس، على المطالبات والدعوات الغربية ومنها دعوة مستشار الرئيس الأوكراني بضرورة نزع السلاح النووي من روسيا.

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وقال الخبير المصري في تصريحات لـRT إن "هذه الدعوات أثارت جدلا كبيرا حول إمكانية حدوث ذلك خاصة أنها دعوات غير واقعية وتفتقر للمنطق ومستحيل حدوثها على اعتبار أنه ليس هناك جهة أو منظمة دولية تستطيع إجبار روسيا على نزع سلاحها النووي خاصة أن روسيا دولة قوية ولا يستطيع أحد فرض إرادته عليها وتتخذ كل الاجراءات لحماية أمنها القومي وعليه فقد عطلت صدور إعلان مشترك عن مؤتمر للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح النووي فيما يخص محطة زابوريجيا والتي تسيطر عليها موسكو واعترضت روسيا على مسودة النص لكونه غير متوازن".

وأشار إلى أن ذلك "يتطلب لإقراره موافقة جميع الدول المشاركة في المؤتمر على إقرار الوثيقة النهائية، وبالتالي هي دعوات ساذجة وغير منطقية تظهر القلق الغربي الشديد من القوة العسكرية والنووية الروسية بأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مأخوذة على محمل الجد من قبل أوكرانيا والغرب فيما يخص استخدام السلاح النووي في حالة وجود تهديد حقيقي للأمن القومي الروسي خاصة أن العقيدة النووية الروسية تسمح بتوجيه ضربة نووية إذا كان هناك عدوان على روسيا بالأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته مهددا خاصة أن الغرب تجاوز كل الخطوط فى سياساته العدوانية المعادية لروسيا".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم