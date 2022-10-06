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تدشين نصب "الساعة الرملية" في عاصمة الشيشان

أخبار روسيا

تدشين نصب
grozniy.bezformata.com
النصب التذكاري على شكل الساعة الرملية في غروزني
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شهدت عاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني مراسم تدشين نصب تذكاري فريد من نوعه على شكل ساعة رملية، بمناسبة الذكرى الـ204 لتأسيس مدينة غروزني.

وتم نصب الساعة عند مدخل العاصمة من جهة مدينة أرغون.

وشارك في مراسم تدشينها مسؤولون في أجهزة السلطة والإدارة المحلية، وضيوف من مختلف مناطق روسيا وخارجها.

تدشين نصب
chechnyatoday.com
النصب التذكاري على شكل الساعة الرملية في غروزني

ورحّب رئيس الشيشان رمضان قديروف بالحاضرين، وقال إن النصب يجسّد إعادة إعمار غروزني، حيث يرمز القسم العلوي للنصب البالغ ارتفاعه 15 مترا إلى الدمار والخراب الذي لحق بالمدينة خلال تحريرها من جماعات الإرهاب الدولي، وقسمه السفلي يرمز إلى المدينة الجميلة التي تم إحياؤها وإعادة إعمارها.

أما الرمل فيرمز إلى مرور الزمن وطريق المنطقة من الماضي المظلم نحو الحاضر المزدهر.

تدشين نصب
المكتب الصحفي لعمدة غروزني
رئيس الشيشان رمضان قاديروف

المصدر: نوفوستي

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