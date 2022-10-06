تدشين نصب "الساعة الرملية" في عاصمة الشيشان

شهدت عاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني مراسم تدشين نصب تذكاري فريد من نوعه على شكل ساعة رملية، بمناسبة الذكرى الـ204 لتأسيس مدينة غروزني.

وتم نصب الساعة عند مدخل العاصمة من جهة مدينة أرغون.

وشارك في مراسم تدشينها مسؤولون في أجهزة السلطة والإدارة المحلية، وضيوف من مختلف مناطق روسيا وخارجها.

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ورحّب رئيس الشيشان رمضان قديروف بالحاضرين، وقال إن النصب يجسّد إعادة إعمار غروزني، حيث يرمز القسم العلوي للنصب البالغ ارتفاعه 15 مترا إلى الدمار والخراب الذي لحق بالمدينة خلال تحريرها من جماعات الإرهاب الدولي، وقسمه السفلي يرمز إلى المدينة الجميلة التي تم إحياؤها وإعادة إعمارها.

أما الرمل فيرمز إلى مرور الزمن وطريق المنطقة من الماضي المظلم نحو الحاضر المزدهر.

المكتب الصحفي لعمدة غروزني

المصدر: نوفوستي